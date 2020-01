Dólar.

El BCRA bajó la tasas al llevar el piso de Leliq al 50% desde el 52%. Con el nuevo Gobierno ya se produjeron una caída de 13 puntos en la tasa al pasar de 63% al nivel actual y esto hace que los rendimientos de los activos en pesos sea menor, generando riesgos de que se genere mayor presión sobre la demanda del dólar blue y del contado con liqui.

El BCRA quiere estabilizar en niveles más bajos para reactivar el crédito y la economía. La tasa de interés se encuentra en 50% y puede comenzar a servir desde el lado económico al abaratar el costo.

Gráficos, fuente BCRA.

“El cepo limita la compra de dólares, pero en la medida que se refuerza esa limitación, se obliga al demandante de dólares a recurrir a la dolarización vía dólar MEP o contado con liquidación. De esta manera, cuanto más atrapados artificialmente están los pesos, menor es la tasa de interés de equilibrio y a su vez mayor la brecha. En definitiva, cada baja de tasas del BCRA tiende a agrandar la brecha salvo que la misma acompañe a una baja de las expectativas de inflación ”, explicó Nicolás Max, head de Asset Management de Criteria.

“Esto se debe a que al bajar la tasa, se desincentiva el ahorro en moneda local, motivando a los individuos y empresas a buscar refugio en el dólar. Y, teniendo en cuenta que el acceso al dólar mediante mercado oficial tiene cepo, muchos buscarán acceder mediante el contado con liquidación, generando directamente una ampliación de la brecha cambiaria”, dijo por su parte Martín Saud, Senior Trader en Balanz.

Actualmente la brecha entre el dólar mayorista y el dólar Mep se encuentra en niveles de 33% mientras que con el contado con liquidación, dicha brecha alcanza el 36%. En lo que va del año del dólar que paso de $ 70 a $ 80, amplió el diferencial a niveles de 33% a 36%.

Por la implementación del cepo al dólar, el BCRA actual tomó una postura agresiva sobre la baja de tasas ya que no se dispara el dólar oficial. Pero la presión seguirá estando sobre el contado con liquidación y el dólar Mep.

“No significa que por la existencia del cepo se puede avanzar en una baja de tasa de interés. Cuando la economía se value a los precios del blue, las distorsiones seguirán estando presentes. Además, hay que sumarle que el mes de febrero es un momento sensible ya que tanto el BCRA de Sturzenegger como el de Sandleris fallaron en bajar la tasa de interés cuando en este mes bajaba la demanda de dinero. Tras bajar la tasa producto de la caída de la demanda de dinero, luego les exploto todo. Me temo que les vuelva a ocurrir lo mismo. Esperemos que no”, consideró Nicolás Chiesa, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

“El hecho de contar con un cepo limita este riesgo, generando que el inversor o ahorrista que quiera comprar dólares deba hacerlo a un precio mucho más alto y a través de un mercado que es mucho más ilíquido que el oficial”, concluyó por su parte Saud.