Horacio Rodríguez Larreta

Horacio Rodríguez Larreta fue el único sobreviviente PRO de la oleada peronista y trabaja para mantener la unidad del espacio que comparten con los radicales y la Coalición Cívica.

En busca de un objetivo de presidencia 2023, no dudó en tejer alianzas con los heridos que dejó la desgastante gestión de Macri, como Emilio Monzó y Rogelio Frigerio.

Larreta bajó la orden de municipalizar al máximo la gestión, evitar el enfrentamiento con Alberto Fernández y no discutir liderazgos de la oposición hasta tanto no llegue el momento. Una prueba de lo primero es que no dijo nada sobre la por la coparticipación que busca modificar el Gobierno.

En 2023 Larreta cumplirá 58 años. Ese año, de no mediar sorpresas, irá por la Presidencia, un objetivo que tiene practicamente desde que nació.

"Esto es una maratón, no una carrera de 100 metros", señaló semanas atrás en una reunión de la mesa chica. Quizás envalentonado con uno de los libros que recomendó a muchos dirigentes que lo rodean: "El poder de la pasión y la perseverancia", de Angela Duckworth.