El municipio de Villa Gesell clausuró en la madrugada de este jueves Le Brique, cinco días después del crimen de Fernando Báez, quien fue asesinado por diez rugbiers a la salida de ese boliche bailable.

La clausura de Le Brique, confirmada a NA por fuentes policiales, se produjo en el mismo momento en el que se realizaba una protesta de vecinos frente al boliche, situación que provocó que fuera transmitido en vivo y en directo por usuarios de todas las redes sociales, sin presencia en vivo de medios de comunicación tradicionales.





La clausura la dispuso ayer por la noche el municipio y la ejecutó la comisaría primera de Villa Gesell.



Horas antes de esa decisión, el mismo municipio emitió una resolución mediante la cual prohíbe y sanciona el consumo de alcohol en vía pública, una medida que está se emparenta con normas ya vigentes y aplicadas desde hace algunas semanas en Mar del Plata, con restricciones absolutas para ingresar con bebidas alcohólicas a sectores de playa y otros espacios de acceso público.

Con la firma del intendente Guillermo Barrera, su jefe de Gabinete, Cristian Angelini y el secretario de Seguridad, Mauricio Andersen, el decreto municipal prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en "la vía pública, playas, espacios públicos, interior de estadios, polideportivos u otros sitios de igual naturaleza".

La prohibición al expendio de bebidas alcohólicas mediante máquinas expendedoras automáticas y/o similares, y al consumo dentro de vehículos automotores, públicos y/o privados, aun cuando quien consumió no fuere el conductor y se halle o no circulando.