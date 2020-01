Este 23 de enero Luis Alberto Spinetta cumpliría 70 años, se podrá encontrar en todas las plataformas digitales y en formato físico “Ya no mires atrás”, álbum inédito que el líder de Almendra grabó entre 2008 y 2009 en su estudio La Diosa Salvaje y al que le faltaban la mezcla final y la masterización.

“Esperamos que a papá le guste como quedó”, dijo su hija Catarina en una escucha del disco reducida para algunos medios de prensa, ocasión en la que contó que el material “fue encontrado en una carpeta de una manera muy mágica”.

Your browser does not support the video element.

“Estaba en un pendrive, grabado íntegramente, sólo faltaban la mezcla final y la masterización”, dijo la hija de “El Flaco” sobre el material que se podrá conocer mañana.

Noticias relacionadas

A más de una década del registro, la familia decidió terminar el proceso de edición de “Ya no mires atrás”, un trabajo integrado por siete canciones propias, que sucedió al luminoso “Un mañana” -trigésimo sexto álbum de su discografía-, cuyo espíritu de algún modo se respira aquí, particularmente en la canción que da nombre al disco.

A través de su Doodle, Google decidió rendirle tributo a Luis Alberto Spinetta, quien hoy estaría cumpliendo 70 años.

Como suele hacerlo habitualmente, el logotipo del principal buscador de Internet fue modificado temporalmente para resaltar un acontecimiento especial que ocurre en el Mundo. En esta oportunidad, homenajeó al cantante, compositor y poeta nacido en la ciudad de Buenos Aires con una ilustración inspirada en el álbum Artaud y en la que se nota la emblemática guitarra roja y blanca.

El Flaco fue definido en 1997 por Billboard como un "icono del rock argentino". Tal es así, que en 2014 se decidió que el Día Nacional del Músico en Argentina fuera el de su nacimiento.

Fundador de numerosos grupos como Almendra, Invisible, Spinetta y Spinetta y los Socios del Desierto, entre otros, es considerado uno de los padres del rock en castellano.

Su álbum Artaud (1973), fue definino por la prestigiosa revista Rolling Stone como el mejor de la historia del rock argentino. Además, otros ocho de sus discos fueron incluidos también en dicha lista.

Muchacha (ojos de papel) es quizá su canción más representativa. Para el recuerdo quedan también temas como El anillo del Capitán Beto, Maribel se durmió, Me gusta ese tajo o Rutas argentinas. En toda su vida El Flaco fue autor de 376 melodías propias.

Spinetta murió el 8 de febrero de 2012 a los 62 años de un cáncer de pulmón. Sus cenizas fueron arrojadas al Río de la Plata.