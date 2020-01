Dos conductores se pelearon con piedras y un machete en plena calle de Tafí Viejo en Tucumán.

El hecho se volvió público en los últimos días luego de que se hiciera viral un video en el que se puede ver la pelea. Se desconocen cuáles fueron los motivos que originaron semejante pelea, pero según reportó La Gaceta se trataría de viejos enfrentamientos entre los jóvenes.

Los incidentes habrían comenzado en inmediaciones de una estación de servicio, allí los jóvenes comenzaron a insultarse y a amenazarse hasta que la discusión terminó en golpes de puño.

Una segunda versión sostenía que se trató de un intento de robo pero esta hipótesis se descartó rápidamente.

En los videos que circulan en las redes sociales puede verse a dos personas atacar con piedras al portador del machete. Tras quedarse sin proyectiles, se subieron al auto para protegerse del contraataque del condutor del cuatriciclo, que comenzó a golpear el auto con su herramienta.

La Policía de Tafí Viejo secuestró los rodados y los llevó a la comisaría donde se realizaron las pericias pertinentes. Tras declarar, la Justicia determinó medidas cautelares y libró órdenes perimetrales para ambos jóvenes: no pueden estar más cerca de 100 metros entre sí. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Feria a cargo de Ignacio López Bustos.