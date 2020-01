Pedido de justicia por Fernando.

La familia y los amigos de Fernando Báez Sosa (19), el joven asesinado a la salida de un boliche en la ciudad de Villa Gesell, convocaron para este jueves a una sentada pacífica en reclamo de Justicia.

El encuentro, que fue difundido por el Centro de Estudiantes del Colegio Marianista a través de la red social Instagram, fue convocado para las 18:30 en la puerta de la casa donde vivía el joven, en la avenida Pueyrredón 1879, en el barrio porteño de Recoleta.

"Tratemos de estar todos ahí para seguir pidiendo justicia y memoria por Fer #JusticiaPorFer", reza el texto dirigido al alumnado, que se marchará desde la puerta del colegio a las 17.

En tanto, las paredes de la institución de Caballito aparecieron cubiertas de carteles con la cara del joven y la leyenda "Justicia por Fernando, asesinado en Gesell".

El crimen



El crimen de Fernando ocurrió el sábado último, alrededor de las 4.50, a la salida del boliche "Le Brique", en la avenida 3 y Paseo 102, en pleno centro de Villa Gesell, donde el joven estudiante de Derecho fue atacado a golpes de puño y patadas que le provocaron la muerte.

Detenidos por el crimen.

El episodio quedó filmado por cámaras de seguridad de la zona y los rugbiers que lo atacaron pudieron ser identificados y, luego, detenidos ese mismo día en una casa de la zona norte de Gesell.