Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia.

El boliche Le Brique de Villa Gesell, al que había concurrido Fernando Báez Sosa (19) antes de ser asesinado por diez rugbiers que lo atacaron a golpes, fue clausurado esta madrugada durante un operativo que fue supervisado por el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

Noticias relacionadas

Como resultado de las inspecciones, los organismos de control del Ministerio de Seguridad bonaerense clausuraron el boliche por infracción al artículo 5 de la Ley de nocturnidad N°14.050 que prohíbe la venta, expendio o suministro de bebidas alcohólicas en vasos, copas o similar, que superen los trescientos cincuenta (350) mililitros de capacidad,

La policía de Villa Gesell pegó la faja en las puertas del local, ubicado en la avenida 3 (entre Buenos Aires y la calle 102), en medio de una nueva manifestación en reclamo del esclarecimiento del hecho y del cierre del local.

Your browser does not support the video element.

Además, se labró un acta al boliche Pueblo Límite por infracción al artículo 3 de la citada ley, que regula los horarios de ingreso hasta las 2 de la madrugada.

Durante la recorrida Berni ingresó al boliche Pueblo Límite a las 3.45 de la mañana, donde chequeó el funcionamiento de las salidas de emergencias y recorrió el lugar durante 20 minutos. Estuvo presente junto al ministro, el intendente local, Gustavo Barrera.

El comercio había funcionado los días siguientes del crimen y sólo emitido un comunicado donde lamentaban “el hecho trágico sucedido”.