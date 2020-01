Mauricio Macri, ex presidente.

“Lluvia de inversiones”, la reiterada promesa durante la presidencia de Mauricio Macri quedó en la nada debido a que representó menos de la décima parte del endeudamiento tomado por el Estado a lo largo de sus los cuatro años de la gestión. Los datos se desprenden de un estudio de la Fundación Libertad y Progreso.



El informe sostiene que el Gobierno del presidente Alberto Fernández “aún no ha dado señales” de implementar un plan económico con las reformas que permitan cambiar el panorama e incentivar la afluencia de inversiones y le advirtió que para ello “no alcanza con la restructuración de la deuda”.

Se informó que entre 2016 y 2019 fue de USD 9.770 millones, a un promedio de USD 2.442,5 por año. Lejos del 20% del PBI de una economía emergente que los economistas consideran un nivel aceptable.

El ingreso total de dólares fue de USD 135.816 millones en cuatro años y dentro de ese monto la mayor parte correspondió a la deuda del sector público nacional y provincial, que alcanzó a USD 103.389 millones si se computan los desembolsos acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La IED representó el 9,4% de los dólares ingresados por endeudamiento.

Iván Cachanosky, economista en jefe de la consultura habló de “una cuestión endógena” como principal motivo y “falta de reformas estructurales” que generó la desconfianza de los inversores externos sobre la segunda mitad del mandato presidencial.

“El mundo le creyó a Macri los primeros dos años, por eso nos podíamos endeudar, pero en marzo de 2018 cambia el contexto internacional. Ahí fue cuando los inversores comenzaron a analizar qué hacer con su dinero y con la suba de la tasa de la FED resolvieron irse a Estados Unidos, mucho más cuando se dieron cuenta de que, después de dos años de promesas, la Argentina no estaba haciendo los deberes”, agregó.

En ese sentido destacó el resultado negativo de la Inversión de portafolio en 2018 y 2019: “Ahí es cuando se observa el cambio de tendencia, no solo en la IED sino en la timba financiera”, acotó.



En su momento la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) indicó que al 30 de junio de 2019 había 186 proyectos presentados por un total de USD 26.196 millones, monto que si bien no discrimina entre inversión local y extranjera supera ampliamente al señalado por la Fundación.

“La AAICI toma los datos del balance de pagos, que es base devengado e incluye también los compromisos de inversión y la reinversión de utilidades, pero eso no constituye una entrada genuina de dólares. En nuestro caso tomamos el balance cambiario, que es base caja y tiene en cuenta lo que efectivamente ingresó”, comentó.

Cachanosky habló de las expectativas de la gestión de Alberto Fernández: "No se están dando las señales de ir en ese camino. Ahora hay mucho menos crédito y hasta hay que negociar para no entrar en default”.

“La reestructuración de la deuda es condiciones necesaria pero no suficiente, Comprendo que no se puede hacer todo de golpe pero se pueden ir dando señales, que hasta ahora no aparecen”, cerró.