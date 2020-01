Guaidó en Davos, REUTERS.



Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, participó del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. Allí pidió ayuda de los líderes internacionales presentes para terminar con la "dictadura" de Nicolás Maduro. "Solos no podemos", reconoció en su discurso.

El dirigente denunció en la reunión internacional la "brutal persecución" que sufre la oposición y agregó: "Mientras estoy aquí, diputados están siendo secuestrados, encarcelados".

Guaidó, que participa del convite a un año de su autoproclamación como presidente encargado de Venezuela, acusó a la "dictadura" de Maduro de destruir el tejido social y la economía venezolana y se mostró dispuesto a "hacer lo que sea necesario" para "construir un mejor futuro" para el país sudamericano, aunque ello pasa, en su opinión, porque la comunidad internacional no "deje a Venezuela fuera".

En su discurso, Guaido afirmó: "No nos vamos a detener. Si tenemos que saltar muros, como nos tocó a los diputados, lo haremos. También les digo que solos no podemos. Enfrentamos a un conglomerado internacional criminal. Necesitamos hoy de su ayuda. Europa, el Grupo de Lima, Estados Unidos, estamos todos reunidos para lograr una elección libre, real, transparente. Nos hemos movilizado una y otra vez, lo vamos a seguir haciendo".

El venezolano reiteró en el foro el principal alegato de la oposición durante este último año y que pasa por reclamar "una elección libre, real, transparente" que permita superar la actual división política.

