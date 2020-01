Marcha y pedido de Justicia por la muerte de Fernando Báez Sosa, NA

Familiares y amigos del joven Fernando Báez Sosa, que fue asesinado a la salida de un boliche de Villa Gesell, participaron este jueves de una marcha de silencio en el barrio porteño de Recoleta.

La convocatoria de la marcha, de la que también participó la novia del joven asesinado, se realizó a través de distintos medios y se llevó a cabo en la puerta del edificio donde vivía el joven en Avenida Pueyrredón 1879.

En el marco del pedido de Justicia, Graciela, la mamá de Fernando dijo ante los presentes: "Quiero agradecerles a todos por acompañarnos. Estoy muerta en vida, pero mi hijo me da fuerza para luchar por él, para que se haga justicia".

"Era mi único hijo. Servidor y luchador desde chiquito. Amaba a su vida, a su novia y a su familia. Quería ser una persona importante el día de mañana y poder llevarme lejos de vacaciones", reveló con la voz entrecortada.

"Quiero que los criminales que lo atacaron indefenso paguen por lo que hicieron. Nadie se merece eso", sentenció.

"Espero que se haga justicia y que haya una ley que ampare a la familia, porque nuestros hijos son chicos que querían ir a divertirse. Lo mandé con la mejor intención y fue triste haber tenido que ir a reconocerlo cuando me dijeron que falleció", detalló.

El acto se llevó a cabo cinco días después de que grupo de rugbiers golpeara a Fernando hasta matarlo a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell. Por este delito, la policía detuvo a diez deportistas de entre 18 y 20 años, que están acusados de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas".

"Estamos indignados, consternados y dolidos por el ataque brutal de estos muchachos. Es un síntoma de nuestra sociedad toda esta violencia", aseguró Claudia Lugea, vecina y una de las organizadoras de la protesta.