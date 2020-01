Alberto Fernández con Benjamin Netanyahu

El presidente Alberto Fernández se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien le agradeció el hecho de "seguir manteniendo la clasificación de Hezbolá como organización terrorista".

"Quiero felicitarlo por seguir manteniendo la clasificación de Hezbolá como organización terrorista y por su lucha persistente en pos de la verdad y el esclarecimiento del atentado a la AMIA, que es sumamente importante y por eso valoramos su labor", sostuvo el mandatario asiático.

En una declaración conjunta, Netanyahu remarcó que se puede "fortalecer" el vínculo bilateral "y las oportunidades que hay para ambos pueblos", al tiempo que contó el vínculo personal que une a su familia con la Argentina: "La familia de mi esposa, que tuvo muy pocos sobrevivientes del genocidio nazi, emigró a la Argentina y encontró refugio. Valoramos como su país ha logrado dar lugar a judíos y no judíos".

Noticias relacionadas

Al tomar la palabra, Alberto Fernández ratificó su "compromiso absoluto" para juzgar a los culpables por el ataque terrorista contra la Embajada de Israel, en 1992, y la sede de la AMIA, en 1994.

Your browser does not support the video element.

"Nuestro compromiso por saber la verdad sobre lo que pasó en la AMIA es absoluto. Fue y es nuestro compromiso. Necesitamos saber qué fue lo que pasó, por la memoria de los que murieron allí y también en la Embajada de Israel. Nuestro compromiso es inalterable", expresó.

El primer ministro israelí agradeció la decisión del argentino de haber viajado para conmemorar el aniversario número 75 de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, ante lo cual el jefe de la Casa Rosada subrayó: "En Argentina tuvimos nuestra propia tragedia, una dictadura que se llevó a 30 mil personas, que desaparecieron de la faz de la tierra. Hubo torturas, asesinatos, persecuciones y exilio. La soportaron miles de argentinos, pero siempre destaco que cuando la víctima era un judío padecía más. Nuestros genocidas fueron particularmentente violentos con la comunidad judía".

En ese sentido, contó que durante el vuelo hacia Israel viajó con Vera Jarach, una sobreviviente del genocidio nazi que encontró refugio en la Argentina y que había tenido una hija llamada Franca que luego fue desaparecida por la última dictadura militar, en junio de 1976.

"En Vera se sintetiza la tragedia de la humanidad. A todo eso le decimos nunca más. Estamos para estar siempre juntos", remarcó.

Finalmente, Alberto Fernández pidió "profundizar" el tratado de libre comercio entre Mercosur e Israel: "Hay mucho para trabajar en lo comercial, en lo tecnológico y espero que este sea el principio".

En tanto, Netanyahu anunció que se encuentran realizando convenios para poder volar sobre el continente africano para conectar de manera directa los aeropuertos internacionales de Tel Aviv y Ezeiza y así poder ahorrar cuatro horas de vuelo, ante lo cual pronosticó que habrá "mucho movimiento" entre ambos países.

Previamente, el referente peronista se había reunido con el presidente local, Reuben Rivlin.

El encuentro con Netanyahu marcó el cierre de la visita oficial que hizo el Presidente a Israel: arribará a la Argentina este sábado y el próximo miércoles volverá a enfrentar una agenda internacional que lo llevará a Europa para mantener una reunión con el papa Francisco, entre otras actividades.