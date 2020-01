Hospital Haifu de José C Paz

Las políticas impulsadas por el intendente Mario Ishii en José C Paz, con el Hospital Haifu, marcan la vida de miles de vecinos que pueden ser atendidos con la mejor tecnología.

Pero vale la pena mencionar el caso en que la aplicación de la tecnología, proveniente de China, trajo una sorpresa llena de vida: Giovanni nació después de que su madre, Marcela Prado, una paciente con miomatosis uterina, fuera tratada del tumor que le diagnosticaron, con el equipo terapéutico de ultrasonido focalizado de alta intensidad (Haifu)

Giovanni, un bebé que parecía imposible de concebir, por obra de la ciencia y la tecnología médica se convirtió en una feliz realidad.

Por eso este bebé, no es sólo el dulce corazón de su padre y su madre, sino que también es un hito en la historia del distrito y del país.

Este logro fue posible gracias al equipo de profesionales del Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii que opera el equipamiento traído desde el otro lado del mundo por el Intendente Ishii.

El equipo Haifu se encuentra en el Hospital Oncológico Victoria Irene de José C. Paz, único en Latinoamérica, siendo reconocida su calidad en el año 2018 por la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC).