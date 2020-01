Loki, la gata vampiro.

Loki es una gata que fue rescatada en Vermont. Cuando su dueña, Kaet, acudió al albergue en 2013, vio en Loki una gata muy amigable. Se enamoró inmediatamente y no pensó dos veces en llevársela para darle hogar. Sin embargo, la convivencia fue difícil en un primer momento.

La gata pasaba todo el tiempo bajo la cama y no quería socializar con Kaet, quien empezó a pensar que había adoptado a la gata más odiosa que existe. “Ella no quería tener nada que ver conmigo, pero leí un poco sobre cómo cuidar a un gato temeroso. Nunca la molesté ni intenté tocarla, y me relacioné con deliciosas golosinas y comida húmeda”, dijo Kaet.

Su dueña también decidió medicarla y darle un estimulante y relajante natural de gatos, llamado “catnip”. Después de unos meses el método para acercarse a Loki fue efectivo. Un día mientras estaba sentada en su cama, Kaet pudo notar que la gata se acercó y frotó su cabeza contra su espalda y desde ese momento ambas se sienten cómodas juntas, son cariñosas e inseparables.

Loki y su dueña se convirtieron en furor en las redes.

Noticias relacionadas

“Estoy tan emocionada de que la gente esté disfrutando tanto de Loki, y solo quiero compartir su dulce rostro con todos. Ella me ha hecho tan feliz...Animo a otros a que se arriesguen y adopten al gato que no están buscando llamar su atención. He tenido gatos que eran más extrovertidos y más ‘adoptables’, pero Loki ha sido el gato más leal y amoroso que he conocido”, agregó Kaet.

En cuanto a los inusuales colmillitos de la gata, Kaet asegura que son seguros y son siempre revisados por el veterinario, quien señala que no representan problemas de salud para el gatito.