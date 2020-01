Flavio Mendoza se retiró de AADET.

Como cada miércoles de enero, se conocieron los nuevos números de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (Aadet) y al igual que en las últimas semanas no estuvieron exentos de polémicas.

Las puestos de la taquilla serrana se mantuvieron y en la cima de las posiciones de Carlos Paz se encuentra “Atrapados en el Museo”, producida por Dabope y encabezada por Pedro Alfonso; seguida en el segundo lugar por “Un estreno y un velorio”, la propuesta con la que Flavio Mendoza desembarcó en el Teatro Luxor este verano. Horas después de que se publicaran las cifras, la producción de este último espectáculo emitió un fuerte comunicado en el que indican que fueron perjudicados e informaron que en las próximas semanas no presentarán más sus números a Aadet.

El comunicado emitido por Flavio dice: “En los últimos días se estuvo hablando en todos los medios sobre este tema, a partir de la semana pasada AADET comunicó un cambio en la reglamentación de la carga de funciones, sin consultar a sus socios en su totalidad, solicitando la clave de la empresa de servicios de tickets para constatar las cifras dadas semana a semana. Esta carga no considera las ventas por fuera de la ticketera. Como por ejemplo las entradas de agencia de turismo, ventas corporativas a sponsors, grupos sociales de bajos recursos, etc”.

“Dado que hemos sido perjudicados, al no considerar nuestras ventas que no ingresan a la ticketera. De hoy en adelante decidimos como productores de nuestro espectáculo no publicar más nuestras cifras ante AADET en las próximas semanas que vienen hasta que la forma de carga de cifras refleje la realidad total de las ventas de espectadores que ingresen a la sala a ver la obra”, concluyó el comunicado.

Luego de la función, el propio Flavio Mendoza brindó una improvisada conferencia de prensa en el hall del Luxor y amplió su malestar: “Fue una decisión en conjunto con mis productores. Ellos principalmente no están de acuerdo con los números que difunde Aadet. Nosotros tenemos muchas ventas a través de promociones, agencias y no todo sale de la ticketera, porque la ticketera cobra impuestos y con la crisis que hay”, comentó.

Para cerrar dijo: "La verdad es que hoy en mi vida no importa. El punto es que la gente no tiene plata. El público viene a Carlos Paz, pero es gasolero. Hoy eligen un solo espectáculo y con suerte. Mis entradas un poco los ahuyenta, pero no las podemos bajar por la producción de mi espectáculo. Es imposible bajar el precio”.