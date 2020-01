Fernando tenía 19 años y fue asesinado a los golpes en Gesell.

Se conocieron imágenes de la zapatilla, con manchas de sangre, que habría terminado con la vida del joven estudiante de Derecho, Fernando Báez Sosa, que fue brutalmente atacado por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche en Villa Gesell.

El material es analizado por la Policía para intentar determinar quién es el propietario del calzado.

La zapatilla está manchada con sangre, en la punta y a un costado, por lo que el determinar quién la utilizó la madrugada del sábado 18 de enero será clave para dar con uno de los coautores.

La querella del joven asesinado en Villa Gesell descartó que pueda considerarse bajo la calificación de "homicidio en riña" el crimen de Fernando Baéz Sosa, ya que "luego de estar desvanecido, lo rematan en el piso", lo que demuestra con claridad que "lo querían matar".

Este viernes y en declaraciones a la prensa, Fabián Améndola, abogado del estudio de Fernando Burlando, y que representa a la familia de la víctima, sostuvo sobre los rugbiers detenidos que "los diez participaron del hecho, por eso para nosotros los 10 son coautores".

Y agregó: "Si bien para la Fiscalía son sólo dos los coautores y ocho los partícipes, independientemente de eso la pena es la misma, prisión perpetua".

Améndola explicó además que durante la rueda de reconocimiento, algunos de los detenidos aceptaron participar por fotos y no con personas que se les parecen.

"Se va a hacer la rueda por fotos, ya que buscar personas que se parezcan a los imputados complica la medida porque se demora todo un poco más. Esto se da porque el imputado acepta participar", comentó Améndola.

El letrado contó también que la Fiscalía junto a la Policía "están buscando personas para los imputados que no aceptaron está modalidad (de las fotos)".

En tanto, al ser consultado sobre el audio que circuló en los medios en el que uno de los acusados aseguró que la vida les "jugó una mala pasada", el abogado dijo: "Me reservo la opinión, primero porque no tengo certificado que haya sido uno de los imputados el del audio y segundo porque no le conozco la voz. Además ese audio no está en la causa".

En relación a que la defensa de los acusados podría intentar cambiar la calificación de la causa a "homicidio en riña", el letrado sostuvo: "No hay posibilidad porque las imágenes son claras. Encima luego de estar desvanecido lo rematan en el piso. Acá está claro que lo querían matar".

Améndola explicó que el "homicidio en riña" se daría si los autores no estuvieran identificados.

El abogado confirmó que las ruedas que comenzaron este jueves están previstas hasta el próximo martes.