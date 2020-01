El plato con murciélagos, en la mira.

Autoridades de China y el resto del mundo trabajan para descubrir todos los detalles sobre el brote de un nuevo coronavirus, que surgió en el país asiático y que hasta ahora ha dejado 25 muertos y tres ciudades, Wuhan, Huanggang y Ezhou, en cuarentena, un platillo podría explicar parcialmente el origen del brote, y está relacionado con la exótica gastronomía de la zona.

En las últimas horas se han hecho virales las imágenes de un plato común en países como Filipinas, Camboya, Tailandia y el sur de China: la sopa de murciélago.

El plato es una sopa que contiene un murciélago completo, incluidas sus alas y su cabeza con cualidades medicinales y a veces es consumida como un remedio.

Se cree que la presencia de la sangre de murciélago en la sopa ayuda a resolver problemas respiratorios y que si se incluyen los ojos del murciélago en la sopa también ayuda a resolver problemas de vista o relacionados con la visión de las personas que lo consumen.

El plato llamó la atención porque el brote pudo haberse originado en murciélagos o serpientes, según un análisis genético del patógeno.

Las teorías se basan en el examen de la secuencia del genoma del virus, liberado por las autoridades a raíz del brote, y dos estudios señalan el papel probable de los murciélagos en el brote. Un estudio, publicado el martes en la revista Science China Life Sciences, patrocinado por la Academia China de Ciencias de Beijing, analizó las relaciones entre la nueva cepa y otros virus.