Captura del ataque a Fernando.

Según la grabación de la cámara de seguridad de la Municipalidad de Villa Gesell, instalada frente al boliche Le Brique, a Fernando Báez Sosa le pegaron durante 60 segundos hasta matarlo. La agresión comenzó a las 4:44 y terminó un minuto después, a las 4:45. Fernando fue atacado junto con un amigo por los diez rugbiers, hoy detenidos.

Según los datos que dio a conocer el periodista de CANAL 26, Gustavo Caravajal, la agresión tuvo su origen una hora y cuarto antes cuando todos se encontraban en el boliche.

Testigos reconstruyeron la escena: la víctima junto un grupo de quince amigos y su novia estuvieron en el sector VIP del boliche. A esa hora, se presentó el músico de trap Neo Pistea. Entonces, un amigo de Fernando a quien se identificara como F.C, le sugirió al joven estudiante de Derecho que bajaran a la pista para hacer pogo.

Eran las 3:45 cuando el joven fallecido y tres de sus amigos se cruzaron con los integrantes de la patota. Aún no se pudo esclarecer si el motivo que originó la pelea fue un pisotón, un empujón o la salpicadura de bebida en la ropa de uno de los agresores.

Los rugbiers fueron expulsados del boliche minutos después y la fatídica pelea quedó grabada por cámaras del municipio. Fernando fue atacado junto con un amigo que se salvó de milagro y vio todo.

Otro testigo y amigo del joven contó con el panorama que se encontró cuando salió del boliche al enterarse de la pelea: "Fernando tenía la camisa rota y le hacían maniobras de RCP. No se movía. En cambio, T.D tenía la cara golpeada y estaba llorando".

Fernando Báez Sosa.

El amigo que fue atacado junto con Fernando declaró que los agresores le dijeron: "Así que te gusta andar empujando a la gente. Ahora vas a saber lo que es que te peguen. Luego comenzaron a golpearnos. Me pegaron de atrás y me siguieron golpeando cuando estaba en el piso".

"Estaba hablando con Fernando y T. D cuando sentí que me pegaron un cachetazo en la oreja que me dejó aturdido y perdí de vista a Fernando y a T.D. Comencé a correr. Eran muchos y más grandes que nosotros. Nos iban a matar", agregó.

"Todos los integrantes de la patota fueron ubicados en tiempo y espacio en el momento en que, durante 60 segundos golpearon a Fernando hasta matarlo. Los que no le pegaron a Fernando, golpearon a sus dos amigos para evitar que lo ayudaran", expresó uno de los responsables de la investigación policial.

Los diez rugbiers detenidos.

En la segunda rueda que se llevaba adelante este viernes por la tarde, la situación procesal de Thomsen, de 20 años, quedaría más complicada, ya que otros dos testigos lo habrían reconocido a él en la primera rueda como quien le dio la patada final.

Al acusado Ciro Pertossi, de 19 años, los testigos lo habrían identificado como quien le pegaba a Báez Sosa y también a los amigos de la víctima para que no lo ayudaran.

También Enzo Comelli, de 19 años, habría sido reconocido este viernes en la rueda a través de fotos, como quien participó del ataque a golpes dentro del boliche, pero no en la calle.

Durante esta jornada, se produjeron "nueve reconocimientos positivos entre todas las ruedas que se hicieron", indicó el abogado querellante Fabián Améndola, del estudio de Fernando Burlando, en declaraciones a la prensa.