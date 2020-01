Alejandro Finocchiaro

El ex ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, habló de la coyuntura y la paritaria nacional docente en el inicio del gobierno de Alberto Fernández.

Ante la consulta sobre la evaluación de Alberto Fernández, Finocchiaro dijo: “Siempre cuando empieza un Gobierno hay que ser cuidadoso. Y tiene que tener un período de 30 a 60 días donde poder mostrar al país cuáles son sus políticas. Algo que nosotros no tuvimos: estuvimos bajo fuego desde el primer día. Lo que veo es que, en primer lugar, la gran mayoría de sus funcionarios están desconcertados, no conocen sus números, no conocen las formas de funcionamiento de sus ministerios. Lo que vimos hasta ahora son muchos anuncios y dos o tres políticas puntuales, como la tarjeta alimentaria, pero no más que eso. Hubiese sido muy bueno que aceptaran la transición que propusimos: tenían un mes y medio para estar adentro de los ministerios e interiorizarse. Por otro lado, veo con preocupación una fuerte tendencia a la centralidad, cuando nosotros fuimos con una fuerza tendencia al federalismo. Cuando centralizás todo, acallás las voces de otras provincias, de su cultura, de sus necesidades”.

También opinó sobre el rol de Cristina Kirchner ante la consulta de Perfil: “Sacando la desgraciada experiencia del 73 con Cámpora, es la primera vez en el PJ que hay una división tan abrupta entre el poder formal, ejercido por el presidente, y el poder ejercido por CFK. Lo cual da lugar a medidas y contra medidas. Por ejemplo, en el caso Venezuela, un domingo se producen incidentes en el Parlamento y el canciller Solá saca un buen comunicado exhortando a que cese la violencia y expresando la preocupación argentina; y al otro día el presidente le quita las cartas credenciales a Eli Trotta, la embajadora del presidente encargado Guaidó. Trató de arreglar lo que hizo antes. El presidente Fernández debería consolidar su poder formal y eso no está pasando”.

Luego, se refirió a la convocatoria de la paritaria nacional docente: “Es una decisión que no obedece a ninguna lógica educativa. Es una devolución de favores a una parte del kirchnerismo, llamado CTERA, que la necesita urgentemente para justificar su existencia a nivel nacional, más que una medida pensando en los chicos para que aprendan, para que incorporen habilidades. De hecho, la equidad ya estaba dada: nosotros dispusimos que el salario mínimo docente esté un 20% por arriba del salario mínimo vital y móvil, y además el presidente Macri devolvió 15 puntos de coparticipación a las provincias. Con el decreto de convocatoria a paritarias CTERA se queda con la centralidad y la mayoría en las decisiones sobre otros sindicatos. No quiero que CTERA defina que a nuestros hijos les enseñen que Gendarmería mató a Maldonado”.