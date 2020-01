Lautaro Valenti

Lautaro Valenti, futbolista de Lanús, fue secuestrado en Avellaneda y liberado horas más tarde tras el pago de un rescate.

La noticia fue confirmada por el presidente del club, Nicolás Russo.

Valenti, quien no fue cedido por su club a la Selección sub 23, había jugado unas horas antes ante Aldosivi y no habría sufrido lesiones, según la escasa información oficial.

El secuestro ocurrió el viernes por la noche en una pizzería de Avellaneda. Valenti se encontraba con su novia y un amigo en el momento del incidente.

Tras recorrer varios cajeros automáticos y el pago de un rescate, fue liberado.