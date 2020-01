Jorge Brito.

Luego de las medidas económicas anunciadas por el gobierno de Alberto Fernández, quien habló sobre el tema fue el banquero Jorge Brito y dio su opinión sobre ello.

Respecto a si tiene domicilio fiscal en el país, comentó: "Obviamente. Un empresario argentino no debería tener la residencia fiscal en otro lado".

Al ser consultado por Perfil sobre si era un rumor lo de que varios empresarios pensaban mudar su su residencia fiscal, comentó: "Ese comentario circuló mucho en el verano. No sé en definitiva cuántos van a hacerlo".

También habló sobre el aumento de la alícuota de Bienes Personales: "Claramente tengo el sentimiento de que estoy pagando más impuestos del que me corresponde porque tenemos una Argentina descompensada entre los ingresos y los egresos. Si tenés un país con 50% de la economía en negro y un Estado totalmente sobredimensionado, no puedo pedirle a alguien que asumió hace unos días que lo solucione, pero que sí que lo solucione en el tiempo. No quiero ni un desocupado en el Estado, pero ¿por qué no ponemos un congelamiento de vacantes? Se considera que el 3% cae la planta por muerte o por retiro. Si se hace eso, en el mandato bajaría un 12%. Esos son los ajustes que hay que trabajar en la Argentina… Siento que me cobran impuestos por demás, pero lo entiendo a partir de que tenés un Estado grande y que el 50% de la economía no paga impuestos".

Al dar su opinión sobre si le pareció bien que se duplique la alícuota del impuesto para los activos del exterior, dijo: "Estuvo muy bien lo que se hizo" y respondió que "obviamente" tomó esa opción.

Sobre si acostumbró a ser millonario, reflexionó: "No mido la plata, lo que me importa es la cantidad de fuentes de trabajo que genero. Generás fuentes de trabajo en una empresa rentable. Yo no creo en un capitalismo salvaje como hace cincuenta años. Yo podría repartir utilidades, más y más. Tenés que pensar en lo que vos generás. Si creés en el capitalismo, que podés no creer y te lo tomo, se trata de un señor que administra algo y genera algo".

Al finalizar negó 'vivir en una burbuja': "Viajo por todo el interior del país y me junto con la gente. No vivo en una burbuja. Voy a cualquier lugar y hablo con los empleados y les doy la mano uno por uno. Hoy tenés mucha información. Si querés vivir en una burbuja es porque vos quer".