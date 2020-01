Patricia Bullrich y Sabina Frederic.

La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich denunció que su sucesora, Sabina Frederic, armó "una lista" de los empleados que ingresaron al área durante la gestión de Cambiemos y "los están echando a todos".

"Parece que ya tienen una lista, no sé si es una lista política, y a todos los que entraron con nosotros los están echando", sostuvo la ex funcionaria nacional.

En diálogo con Radio La Red, la futura presidenta del Consejo Nacional del PRO afirmó que "a todo el que es macrista en el Ministerio de Seguridad lo están echando".

Y agregó: "Absolutamente a todos. No importa su condición, su calidad, qué es lo que hacía. Todos los días llegan 10, 20 telegramas. Hasta ATE está haciendo protestas por esto. Parece que ya tienen una lista, no sé si es una lista política, y a todos los que entraron con nosotros los están echando".

Al respecto, Bullrich remarcó que "el Estado tiene que ser profesional, no tiene que ser macrista o kirchnerista", ante lo cual aseguró: "Nosotros recibimos un Ministerio muy kirchnerista y trabajamos con prácticamente todas las personas que venían del kirchnerismo".

Acerca de los dichos del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien había asegurado que hay funcionarios de Cambiemos que no quieren abandonar sus puestos, la referente opositora respondió: "Atrincherados nada, son personas trabajadoras".

Luego de darse a conocer los dichos, fuentes cercanas a la ministra explicaron: "La orden que nos dieron fue 'no se echa a nadie'. Hubo reacomodamiento de funciones, había gente que estaba en lugares que no eran adecuados para lo que hacían y se les cambió las tareas, pero no hubo despidos".

"Cuando llegamos veíamos personas a la que no se les asignaba funciones, a modo de castigo. Había un destrato enorme. Es indignante que digan esto", agregaron.

"En ese tipo de niveles no se echa. Presentaron la renuncia directamente. Pero no se despidió a nadie", concluyeron sobre si hubo despidos a quienes tenían cargos políticos.