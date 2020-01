Periodista, Gustavo Segré.

El periodista Gustavo Segré publicó un video donde realizó una simulación con sobre las dificultades que un empresario extranjero tiene si decide invertir en Argentina y al finalizar realizó una reflexión sobre la actualidad del país.



Al comenzar, un supuesto empresario le consulta sobre las ventajas de invertir en el país y explica: "Ventajas muchas no tenemos, tenemos la tercera inflación más alta del mundo, la segunda presión tributaria más elevada del mundo, la mayor tasa de interés del mundo. Nuestra moneda fue una de las que más se desvalorizó en el mundo, tenemos cepo cambiario que impide que nuestros ciudadanos compren dólares, hemos congelado las tarifas para controlar un poco más la inflación aunque no dio resultado en el pasado pero lo volvemos a hacer".

Your browser does not support the video element.

"Tenemos un sistema de Precios Cuidados, 310 productos los cuales solamente 5 son saludables. El resto es para que la gente coma y tome algo y se sienta feliz. Tenemos un déficit fiscal crónico, en los últimos 119 años solamente 10 hemos gastado menos de lo que recaudamos. Ventajas no tenemos muchas", agrega.

Noticias relacionadas

"Respecto a las leyes laborales, reflexiona: "Las leyes laborales son antiguas, vienen de 1976 y no prevén absolutamente nada de lo que es el mercado de trabajo actual: pagar por productividad, facilitar la contratación de empleados y de hecho, según un estudio, de la Universidad de Barcelona el 50% de los trabajos que hoy conocemos en 10 años no existirán más y según un estudio del Banco Mundial, el 79% de los niños que hoy tienen 9 años van a trabajar en empleo que aún no existen".

"Pero nuestra legislación es un poco ambigua, promueve la industria del juicia. Es decir, cuando alguien contrata a alguien y lo quiere echar, el costo del despido es muy elevado. De hecho muchas empresas pymes corren el riesgo de cerrar por tener que echar a alguien", asevera.

Sobre los sindicatos, dice: "Son un caso aparte, parecen las monarquías porque los sindicalistas que controlan esos sindicatos están ahí hace años y años. Cuando ellos se retiran o están próximos a retirarse los suceden sus hijos y cada vez son más poderosos y más ricos".



Al momento de hablar de la exportación en el país, comenta: "No es difícil, pero si quiere exportar se debe pagar al Estado impuestos. Las llamamos retenciones y las creamos porque necesitamos recaudar porque el Estado gasta mucho. Por cada dólar que se exporta, se le debe pagar una parte. Dependiendo lo que uno exporte, puede perder plata aún invirtiendo".

En el caso de ganar dinero y tener la posibilidad de enviarlo al exterior, dice: "No se podía antes, ahora se puede porque cambiamos la ley y sólo se puede mandar un 30%".

Luego, Segré realizó una corta reflexión y una posible solución:



"No hay nada de voluntad que le genere a un extranjero para invertir en el país. Insistimos con las mismas fórmulas, esperando resultados diferentes que seguramente no vendrán. Cada uno de los gobiernos ha fabricado cada vez más pobres porque de esa manera hay una relación dañina entre quien requiere la ayuda del Estado y el Estado que lo ayuda con la intención que esa persona lo vuelve a votar", comenta.

"Si no cambiamos la fórmula, no tendremos otros resultados. Si no atacamos la causa no obtendremos nunca el resultado y la solución del efecto. Si vos querés un futuro mejor para tus generaciones futuras o esperás que alguien resuelva el problema o vos empezás a trabajar para que el futuro sea mejor", dice.

"Para cambiar el futuro hace falta algo nuevo. Aún estamos a tiempo", cierra.