Lago Nahuel Huapi

Dos hombres que pescaban a orillas del Nahuel Huapi grabaron el momento en el que supuestamente apareció la legendaria criatura llamada "Nahuelito", que según la creencia popular vive en ese lago y habita esas aguas desde 1910.

Los dos pescadores grabaron el momento de la situación, donde se ve un cuerpo extraño salir de la superficie.

"Estábamos con un amigo a la tarde cuando hacía mucho calor y de pronto vimos algo grande que se iba moviendo sobre el agua. También advertimos que una lancha de Prefectura se acercó a la zona", contó Facundo, uno de los protagonistas de esta historia al portal de Noticias Bariloche Opina.

"Se ve como algo negro, no sé qué será eso. Parece algo muy grande, parecía como que tuviera escamas, yo llegué a ver hasta tres aletas salidas para afuera. Yo pensé que eran olas, pero se sigue viendo. Algo va pasando ahí... da miedo", se escucha decir a uno de los hombres en el video.

La primera versión de la presencia de "Nahuelito" es de 1910, cuando George Garret, gerente de una firma de navegación, dijo haber avistado a unos 400 metros de distancia una criatura "cuya parte visible medía entre cinco y siete metros de largo y sobresalía unos dos metros por encima del agua".