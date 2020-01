Ameal en Futbol Sin Manchas, Canal 26

El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, visitó los estudios de Fútbol Sin Manchas (Domingos de 13 a 15, Canal 26) y habló de la posibilidad de que Román lo reemplace en su actual puesto, de la actualidad del fútbol, mercado de pases y hasta detalló las situaciones de Paolo Guerrero y Carlos Zambrano.

En diálogo con Gabriel Anello, Ameal aseguró que ve a Román como presidente a futuro: "Riquelme, a corto tiempo, va a ser presidente del club. Lo voy a ayudar para que presida el club. No me cabe ninguna duda, él tiene un aprendizaje a 500 km/h. Está trabajando fuertemente y estamos felices", detalló.

"Román tiene mucha autoridad para hablar de fútbol. Yo hablo con él desde junio. Desde el oficialismo anterior, trataron de destruir su imagen, pero hoy se ve más fortalecida por su vínculo con los hinchas", agregó.

En el marco de la entrevista, el presidente "Xeneize" también explicó por qué sacaron de La Bombonera el reloj que contaba el tiempo sin descensos: "Sacamos el reloj por un tema: los plateístas se quejaban por el ruido que hacía. Es un cambio y no será el único, van a verse más", indicó.

Sobre el mercado de pases declaró: "No es un fracaso el mercado de pases de Boca. Había que recuperar el plantel. Tenemos jugadores, buen plantel, veo alegría en el plantel... Hay algo que va cambiando y mejorando y va a seguir así sin ninguna duda".

En ese contexto, aclaró que la llegada de Carlos Zambrano se dará si llega libre: "Por Zambrano, el Dinamo Kiev debe liberarlo y mandar el transfer. Con Boca tiene todo arreglado, además él llega libre al club. Ahora no hay jugadores intransferibles pero quiero quedarme con este plantel", añadió.

Antes del primer partido oficial de Boca en el año, este domingo a las 21.45 contra Independiente en La Bombonera dijo: "Yo soy respetuoso de las demás instituciones, así como quiero que respeten a nuestra institución, nuestro técnico y nuestros jugadores".

También habló de Tevez. Si bien antes de asumir como presidente, las señales de la lista de Ameal hacia el jugador habían sido de una importante distancia, ahora el presidente del club se mostró cercano a Carlitos y buscó aclarar algunas situaciones del pasado.

"Yo estoy muy contento con Tevez. No es que cambié el discurso, porque lo que yo decía era que Carlitos estaba mal influenciado por la gente que le decía que entrara en tema político, y de eso estaba en contra", afirmó.

En ese marco, explicó que el jugador "está contento" con su presente y con sus pensamientos totalmente enfocados en su continuidad en Boca.