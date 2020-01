Jaime Durán Barba

Jaime Durán Barba elogió a la vicepresidenta Cristina Kirchner y dijo que "es la mujer más brillante de la historia argentina”.

“Hay que ser objetivos, simpaticemos o no con ella. (Cristina Kirchner) es la mujer más brillante de la historia argentina. Ha sido dos veces presidente, ha sido senadora, ha sido todo lo imaginable, ha permanecido en el poder 20 años, también diez años en Santa Cruz y no es como Isabelita, que llegó por ser la mujer de Perón”, expresó el ex asesor del macrismo.

Además, negó ser el padre de la famosa "grieta" política y también negó haber recomendado un enfrentamiento con la ex mandataria. “Es una inmensa tontería, soy ideológicamente pacifista, estoy en contra de toda violencia”, argumentó.

Posteriormente hizo referencia a Mauricio Macri y aseguró que “hizo lo que pudo” porque el país “no daba para más”.

“Es un país corporativista y hay corporaciones con enormes intereses: sindicatos, empresas, la Iglesia, organizaciones que tienen negocios”, detalló.

Para él, Argentina “no tiene remedio” si no se llega a un acuerdo de fondo con la “gran corriente conservadora, que es la Iglesia” que controla “a los sindicatos, a los piqueteros y a gran parte del partido de derecha”.

En ese marco, aclaró también que si bien no es un especialista en economía, estuvo en contra de implementar el ajuste porque consideraba que iba a “costarles el gobierno”.

“Cuando subimos al gobierno, Melconian presentó el plan de ajuste total. Aquí ajustamos todo, bajamos los salarios a la mitad, botamos a los tipos del seguro social y la Argentina funciona”. ¡Claro! ¡Funciona sin nosotros! ¡Nos botan por la ventana al mes! Me opuse a muerte. Por eso Melconian también me tiene bronca”, reveló.

También, realizó una autocrítica al reconocer que se equivocó cuando calificó como “absurda” la candidatura de Alberto Fernández: “Fue una jugada muy rara, pero resultó mejor candidato de lo que suponía”.

En ese marco, elogió que el actual presidente defendiera el aborto, que esté divorciado y que tenga un hijo drag queen: "Eso lo conecta con un nuevo mundo", analizó.

Sobre el ex presidente MauricioMacri, le recomendó que analice la política sin estar "encima" del nuevo mandatario, dijo en diálogo con el periodista Diego Genoud en Letra P.

“Nunca hay que creer que uno es dueño de la verdad. Está bien que Mauricio esté sin inmiscuirse en el día a día de la política”, declaró alt iempo que dijo: “Creo que él no va a irse, pero no estoy seguro de que intente ser presidente otra vez. Ya fue. Hizo lo que pudo”, sentenció.