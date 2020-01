Kobe Bryant, REUTERS

Este domingo el mundo del deporte se vistió de luto tras conocerse la trágica muerte del ex basquetbolista Kobe Bryant en un accidente aéreo cerca de Los Ángeles (California).

Al trascender la noticia, comenzó a viralizarse un viejo y escalofriante tuit de 2012 donde un usuario vaticinó cómo sería la muerte del por entonces basquetbolista que se desempeñó durante 20 años en Los Angeles Lakers.

"Kobe se terminará muriendo en un accidente de helicóptero", escribió @dotnoso siete años atrás.

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash