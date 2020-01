Equipo de de emergencia y oficiales investigan la escena del accidente que mató a la estrella de básquet retirada Bryant en Calabasas, REUTERS

El exbasquetbolista estadounidense Kobe Bryant, de 41 años, y su hija Gianna María, fallecieron este domingo al estrellarse el helicóptero en el que viajaban en la localidad de Calabasas, en California, lo que causó una conmoción en el mundo del deporte.

La noticia, confirmada por el portal estadounidense TMZ, rápidamente se propagó a través de las redes sociales y provocó reacciones de personalidades no solo del ámbito deportivo, porque la leyenda de Bryant traspasaba esa frontera.

Tras el accidente, se produjo un incendio: el personal de emergencia respondió, pero se informó que nadie a bordo sobrevivió.

Kobe era padre además de otras tres mujeres, la última de ellas de apenas seis meses de vida.

Los primeros instantes tras el fatal accidente que le costó a vida a Kobe, su hija y tres personas más.

Un miembro del personal del Departamento de Obras Públicas coloca una cinta naranja cerca de la escena de un accidente de helicóptero.

Primeras imágenes tras la tragedia, un helicóptero sobrevuela la escena del accidente.

El alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, responde preguntas sobre el accidente de helicóptero que mató a Kobe Bryant esta mañana, REUTERS.

Escena de la ladera donde el helicóptero que transportaba a Kobe Bryant se estrelló en Calabasas, REUTERS.

Jugadores, entrenadores y familias de la Academia Mamba conmocionados tras la noticia de la muerte de Kobe.