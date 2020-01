Imagen de James.

LeBron James se enteró del fallecimiento de Kobe Bryant nada más aterrizar. El jugador regresaba a Los Ángeles cuando, al bajar del avión, conoció la noticia.

Y no pudo contener las lágrimas. La estrella del equipo angelino se abrazó a varias personas mientras se dirigía a la terminal del aeropuerto. En las imágenes se puede ver cómo James camina abatido, secándose las lágrimas con un pañuelo.

Your browser does not support the video element.

El último tuit de Kobe Bryant fue para LeBron James, después de que le hubiera superado como tercer máximo anotador histórico de la NBA. "Mucho respeto por mi hermano", escribió Kobe, que ha fallecido durante la tarde de este domingo en un accidente de helicóptero mientras viajaba, entre otros, con su hija Gianna Maria, que también ha perdido la vida.

Noticias relacionadas

Bryant es considerado uno de los más grandes jugadores en la historia de la NBA a lo largo de toda la historia. Participó en 18 ediciones del Juego de las Estrellas durante sus 20 años de carrera en Los Angeles Lakers, donde debutó en la temporada 1996-1997, con 71 partidos jugados.



El incidente tuvo lugar, cerca de las 10.00 local (15.00 de Argentina) en la localidad de Calabasas, estado de California, cerca de Las Virginias Road, "al sur del camino Agoura", según reportó, inicialmente, la cadena televisiva TMZ.

Luego, la cuenta de Twitter del condado de Los Ángeles destacó que "cinco personas fallecieron y no hubo sobrevivientes en Calabasas, en un choque de helicóptero". Entre los ocupantes de la máquina estaban el infortunado deportista, de 41 años, y su hija Gianna María, de 13, también jugadora de básquetbol.

Los informes del periódico Los Angeles Times dieron cuenta que "había condiciones de niebla en las colinas sobre Calabasas", uno de los presumibles motivos por los cuales la máquina Sikorsky S-76 chopper cayó a tierra.