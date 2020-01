Detenidos en Villa Gesell.

Los diez rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa serán sometidos este lunes a nuevas ruedas de reconocimiento, las cuales sumarán la tercera jornada, mientras que sus teléfonos celulares y el de Pablo Ventura, el joven que había sido implicado y fue liberado, comenzarán a ser peritados en Mar del Plata.

Se trata de distintas medidas de prueba en torno a la causa por el asesinato ocurrido en la madrugada del 18 de enero pasado a la salida del boliche Le Briquem en Villa Gesell.

El peritaje de los celulares está a cargo de detectives de la División de Operaciones Técnicas de la Agencia Regional de la Policía Federal, en la Escollera Norte de Mar del Plata.

Además se buscará determinar si hay mensajes que fueron borrados, algo que la actual tecnología permite saber y también recuperar. La primera tarea que tendrán los peritos es abrir los aparatos. Algunas marcas, principalmente Iphone, y modelos no son sencillos de acceder.

La pericia abarca los aparatos de los diez acusados y el de Ventura, quien fue liberado la semana pasada pero sigue ligado a la causa y forma parte de las ruedas de reconocimiento.

Asimismo, permanecen pendientes la prueba de "rastros", con las ropas y zapatillas secuestradas a los imputados, la cual se realizará en Dolores, y el examen scopométrico -se haría en Tierra del Fuego- para saber a quién pertenece la zapatilla cuya suela quedó marcada en la cara de Báez Sosa y que le habría provocado la muerte.

Además, se llevará a cabo la tercera jornada de las ruedas de reconocimiento para determinar los roles de los imputados por el asesinato, las cuales finalizarán este martes, tras lo cual los detenidos serán trasladados de la comisaría de Pinamar a la Unidad Penal de Dolores, donde serán alojados en la alcaldía, aislado del resto de los presos.