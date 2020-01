Las víctimas del accidente.

El ex basquetbolista estadounidense Kobe Bryant, de 41 años, y su hija Gianna María, de 14, fallecieronal estrellarse el helicóptero en el que viajaban junto a otras siete personas en la localidad de Calabasas, en California, lo que causó una conmoción en el mundo del deporte.

Gianna Maria, la segunda hija del ex deportista, viajaba junto a su padre y fue una de las víctimas fatales. Jugaba al básquet en un gran nivel. Además, siempre acompañaba a su papá a ver los partidos de los Lakers.

También murió Christina Mauser, entrenadora de básquet femenino de la escuela a la que concurría Gianna.

Otra de las víctimas identificadas es John Altobelli, entrenador de baseball de la escuela secundaria Orange Coast College (OCC). Junto a él viajaban su esposa Keri y su hija Alyssa, que era compañera de equipo de la hija de Bryant.

Las últimas víctimas que fueron identificadas fueron Sarah Chester y Payton Chester.

El piloto, Ara Zobayan, un armenio-estadounidense de 50 años, también fue identificado.

La noticia, confirmada por el portal estadounidense TMZ, rápidamente se propagó a través de las redes sociales y provocó reacciones de personalidades no solo del ámbito deportivo, porque la leyenda de Bryant traspasaba esa frontera.

Alrededor de las 10:00 (hora local), Bryant viajaba en su helicóptero privado Sikorsky S-76 cuando se desplomó sobre la ciudad de Calabasas, de Los Ángeles, California.

Tras el accidente, se produjo un incendio: el personal de emergencia respondió, pero se informó que nadie a bordo sobrevivió.

Si bien las razones del accidente aún se investigaban, se supo que Bryant llevaba a su hija a un partido de básquetbol, junto a otra jugadora y su padre, además del piloto y otros tres acompañantes, de quienes no se conocía la identidad.

Kobe era padre además de otras tres mujeres, la última de ellas de apenas seis meses de vida.

"Mamba", tal como se lo apodaba, se transformó en leyenda de Los Angeles Lakers, con quien logró cinco anillos de campeón de la NBA (2000, 2001, 2002, 2009 y 2010), además de haber sido 18 veces elegido en el All-Star durante sus 20 años de carrera en la mejor liga de básquetbol del mundo.

Era actualmente el cuarto máximo anotador de la NBA y entre sus hitos también quedará haber ganado un Oscar: fue en 2018, cuando fue premiado como el mejor corto animado por la Academia por "Dear Basketball", que escribió y narró haciendo una adaptación del artículo que publicó para su despedida en "The Players Tribune".

"Cinco personas confirmadas fallecidas, no hay sobrevivientes en el accidente de helicóptero en #Calabasas.

Investigación en curso", publicó la Policía de Los Angeles en su cuenta oficial de Twitter.