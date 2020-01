Demi Lovato volvió a los escenarios luego de más de un año y medio de ausencia.

Con Alicia Keys como presentadora dieron su apertura los Grammy 2020. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la presentación de Demi Lovato. La cantante, La estrella pop interpretó un tema inédito y se emocionó hasta las lágrimas.

Demi estuvo alejada de los escenarios por sus problemas con las drogas, brilló con su actuación en la gran noche de los premios Grammy 2020. La ex chica Disney presentó en la ceremonia una canción inédita, "Anyone", lo que ella misma describió como "un grito de ayuda".

El tema en el que se lució lo compuso en 2018, antes de afrontar un serio problema de sobredosis. Los invitados a la gala de los Grammy quedaron impactados con su actuación y le regalaron una ovación.

Tras un año y medio dar un show en un escenario, Lovato regresó y lo hizo de manera triunfal. Claramente, la artista está dispuesta a no abandonar su exitosa carrera.