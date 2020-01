El basquetbolista murió a los 41 años.

El ex basquetbolista estadounidense Kobe Bryant, de 41 años, y su hija Gianna María, de 14, fallecieron hoy al estrellarse el helicóptero en el que viajaban junto a otras siete personas en la localidad de Calabasas, en California, lo que causó una conmoción en el mundo del deporte.

Durante las últimas horas del domingo revelaron la última conversación que tuvo el piloto del helicóptero con las personas de las torres de control.

En la grabación se escucha que el helicóptero llegó a la zona de Calabasas, en Thousand Oaks, pero le ordenaron que siguiera un plan de ruta debido a que estaba aterrizando un jet y posteriormente por las condiciones climáticas.

En el audio se escucha que intentaron más de una vez darle indicaciones al piloto, pero no recibieron respuesta. Minutos más tarde se reportó un accidente de un helicóptero en la zona.

“Helicóptero 72EX, está volando muy bajo para poder hacer un seguimiento del vuelo ahora mismo”, se escucha que intentaron decirle al piloto segundos antes de la tragedia.

De acuerdo a la información entregada por los uniformados, la tragedia pudo deber a las condiciones meteorológicas. De hecho, la falta de visibilidad era tal que sus propios helicópteros fueron dejados en tierra el domingo hasta el mediodía, cuando el cielo se despejó.