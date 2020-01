Captura del video.

Una niña de cinco años y su padre resultaron con heridas graves al caerles encima un pino cuando caminaban por un paseo de compras del balneario de Costa del Este. IMÁGENES SENSIBLES.



El incidente, según se conoció hoy, se produjo días atrás en un concurrido centro comercial de esa localidad del Partido de la Costa.

La nena terminó con fractura y hundimiento de cráneo, mientras que el padre recibió una fractura en uno de sus brazos.

Otra hija del hombre, de ocho años, fue empujada por el padre y se salvó de ser impactada por el pino, aunque sufrió un esguince y tuvo que ser enyesada en una de sus piernas Según Denise, la madre de las niñas "se sintió un grito y el pino cayó en un segundo".

A la niña la impactaron alguna de las ramas del pino, que tenía una altura de unos 13 metros, mientras que al hombre fue afectado por el tronco.

"Por suerte el tronco no lo aplastó sino que lo tiró de costado pero lo tienen que operar del brazo", sostuvo la mujer.