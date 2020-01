Traslado de los detenidos. (NA).

Los diez rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa fueron sometidos este lunes a nuevas ruedas de reconocimiento, las cuales suman la tercera jornada, mientras que sus teléfonos celulares y el de Pablo Ventura, el joven que había sido implicado y fue liberado, fueron peritados en Mar del Plata.

Se trata de distintas medidas de prueba en torno a la causa por el asesinato ocurrido en la madrugada del 18 de enero pasado a la salida del boliche Le Briquem en Villa Gesell.

El peritaje de los celulares está a cargo de detectives de la División de Operaciones Técnicas de la Agencia Regional de la Policía Federal, en la Escollera Norte de Mar del Plata.

Al respecto, Canal 26 habló en entrevista exclusiva con Gustavo Talavan, periodista especializado en nuevas tecnologías; para profundizar en detalle sobre las pericias realizadas en los teléfonos celulares de los sospechosos de haber asesinado a Fernando, en un hecho que aún tiene conmocionado a todo el país.

Entrevista exclusiva de Canal 26 con Gustavo Talavan.

"Esto es parte de lo que se llama la informática forense, que es ver justamente lo que guardan los teléfonos celulares", comenzó contando el especialista.

"Uno de los puntos cruciales en todo esto es si el teléfono tiene algún tipo de bloqueo, o sea si tiene un pin de bloqueo o un patrón de bloqueo", prosiguió Talavan, y agregó: "Si entregan por propia voluntad el teléfono es más simple la tarea de la pericia porque permite verificar la memoria, qué es lo que tiene, lo que puede haber sido borrado y cosas que se puedan recuperar".

Consultado puntualmente si existe la posibilidad de que se decrete la nulidad de los peritajes si no se encuentra presente el técnico de parte en la apretura de los teléfono, dijo Talavan: "Es obligación que esté porque tiene que verificar que el procedimiento que se está llevando a cabo, no implique ningún tipo de manipulación de los datos de los aparatos".

Detalles sobre el procedimiento de las pericias.

La idea de las pericias es determinar si hay mensajes que fueron borrados, algo que la actual tecnología permite saber y también recuperar. La primera tarea de los peritos es abrir los aparatos. Algunas marcas y modelos no son sencillos de acceder. Dijo Talavan al respecto: "Existe un aparato de fabricación israelí para poder conectar el teléfono y desbloquearlo", en ese marco agregó que algunas compañías se niegan a desbloquear un teléfono ante cualquier tipo de casos.

En el mismo sentido, Talavan comentó que para acceder a este tipo de tecnología (para abrir teléfonos bloqueados), "habría que recurrir al exterior".