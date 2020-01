Vigilia en homenaje a Bryant. (Reuters).

Una emotiva vigilia en honor a Kobe Bryant se dio lugar en el Staples Center de Los Ángeles, transformado en un templo para recordar al basquetbolista.

El gigantesco estadio es la casa de Los Ángeles Lakers, equipo con el que Bryant jugó durante los 20 años de su increíble carrera profesional.

Los fans de Kobe Bryant hicieron altares improvisados fuera de las instalaciones, en su memoria y en la de su hija Gianna, de trece años de edad, que también murió en el fatal accidente de helicóptero este domingo.

Miles de personas se reunieron espontáneamente en el lugar, inundado de flores, velas, globos, pelotas de baloncesto, carteles con emotivos mensajes y muñecos de peluche en homenaje a Gianna, a la que Kobe estaba entrenando personalmente por la gran pasión que tenía por el mismo deporte que convirtió a su padre en una estrella.





Muchas personas llegaron al lugar vistiendo la clásica camiseta amarilla de los Lakers en su honor.

Dolor a las puertas del Staples Center. (Reuters).

El Staples Center debió ser custodiado por la Policía de Los Ángeles, como medida de seguridad ante la gran cantidad de gente que llegaba al lugar.

El deporte de luto por una muerte inesperada. (Reuters).

Kobe Bryant jugó 20 temporadas con los Lakers, se retiró en 2016 como uno de los más grandes con 5 anillos de campeonato, 2 veces nombrado MVP de las finales, MVP de la NBA, 18 veces All Star y 2 medallas de Oro en Juegos Olímpicos.

Existía la posibilidad de que hubiera sido inducido al Salón de la Fama en 2020.

Los fans y su tristeza interminable. (Reuters).

Masiva despedida a Kobe Bryant. (Twitter).