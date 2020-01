Tambo

Según estimaciones del Observatorio de la Cadena de Leche Argentina, en 2020 se producirán 10.575 millones de litros de leche, es decir un 2,2% por encima del año pasado y se ubicaría como el valor más alto de los últimos años.

Las previsiones “están elaboradas en un escenario muy turbulento e impredecible, y bajo las condiciones climáticas previstas en los pronósticos disponibles”. También se aclara que "las estimaciones trimestrales, los procentajes de crecimiento son mayores en el primer y segundo trimestre, ya que se comparan sobre una base muy baja de 2019”.

La Coordinadora de la Comisión de Lechería de Carbap, Andrea Passerini, consideró que la proyección “es técnica, pero la rentabilidad del tambero no se contempla”.

Passerini sostiene que la producción de 2019, con 10.343 litros de leche, “es casi la misma que la registrada hace 20 años, pero con muchas menos vacas y tambos, dentro de un contexto de incertidumbre macroeconómica, un consumo interno que está lejos de levantar y exportaciones en caída. Producimos más leche de la que consumimos”.

Además sostuvo que “si no estuviera en la actividad y me propusieran el tambo como proyecto en 2020, saldría corriendo. No puedo proyectar ni el mes que viene. La única referencia que tuvimos del nuevo presidente es que no tenemos nada que ver con la devaluación. No hay directores a nivel nacional ni en la provincia de Buenos Aires. En este gobierno nadie sabe ordeñar una vaca”.

“Es un milagro que siga existiendo la lechería en Argentina”, añadió en diálogo con Perfil, al tiempo que expresó que "no es como la agricultura donde puedo dejar un año de sembrar un cultivo. Si no ordeño este año no vuelvo más. Es una muerte lenta, sin revanchas. Estamos produciendo a ciegas y tenemos que ser eficientes porque es la única manera de sobrevivir. El que tiene plata no la va a invertir en el tambo”.

Sobre la cantidad de tambos en producción, la OCLA estima que en 2019 quedaron 10.287 unidades productivas unas 1.000 menos con respecto a 2018. Al respecto, Passerini consideró que la cifra total de tambos puede ser menor y “estamos en un achicamiento sostenido. En la gestión de Macri, si no se hubieran producido inclemencias climáticas, se habría generado una mayor oferta de leche, generando una baja en el precio y el cierre de tambos”.