Kurt Tank con Juan Domingo Perón.

Kurt Tank no es un desconocido en Argentina y está asociado al desarrollo del caza Pulqui II y a Juan Domingo Perón fue uno de sus hombres de confianza para el desarrollo del mismo. Su prestigio aeronáutico oculta al verdadero personaje detrás del hombre. Mauricio Bossa es el autor del libro "Kurt Tank. La historia jamás contada del constructor del Pulqui 2" y allí dentro revela los secretos de este personaje tan particular.

Después del Tratado de Versalles, la aviación alemana se transforma en un desafío tecnológico y nacional del que Tank emerge como uno de sus líderes más destacados. Alumno de Albert Einstein, consumado piloto de pruebas y director técnico de la compañía Focke Wulf, su talento técnico y sentido de la oportunidad lograrán que el gobierno nacionalsocialista lo adopte como uno de sus diseñadores favoritos.

Este primer tomo del ensayo: Kurt Tank, la verdadera historia del constructor del Pulqui II, da cuenta de sus inicios como pionero de la industria hasta la caída del Tercer Reich, un período en el cual sus aviones se convierten en referentes mundiales y lo harán famoso. Acción, aventuras y política convergen en torno a ingeniero poco común que, luego de la guerra, no dudará en convertirse en un condottiero de la aviación dispuesto a continuar con su leyenda.

Mauricio Bossa nació en Hernando, provincia de Córdoba, en 1967. Está casado y tiene dos hijos. Es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba y magíster en Administración de Empresas por la Universidad Siglo 21. Con una extensa trayectoria en la actividad pública, en 1997 fue el presidente más joven del Consejo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y, entre 2004 y 2005, se desempeñó como vicepresidente de la comisión de defensa de la Cámara de Diputados de la Nación. Actualmente trabaja en el sector corporativo. Entusiasta por igual de la historia y de la aviación, es piloto desde hace 20 años.