Abogado Fernando Burlando tras los reconocimientos. (Canal 26).

El abogado de la familia de Fernando Báez Sosa, Fernando Burlando, habló este martes después del mediodía luego de realizada una nueva ronda de reconocimientos con el objetivo de esclarecer el asesinato de su defendido.

Las declaraciones del letrado se dieron en el marco de la nueva jornada ordenada por la Justicia que tuvo resultado positivo dado que -a raíz de la misma- siete de los implicados fueron reconocidos por los testigos, muy en especial por uno de ellos considerado "clave".

"Mañana van a declarar otros dos testigos", manifestó burlando ante los periodistas que lo aguardaban en el lugar.

Noticias relacionadas

"Hoy son siete los identificados, hubo varios reconocimientos positivos", agregó. Avanzando aún más en la definición de la causa, expresó: "Para nosotros está todo terminado".

Sobre la declaración del "testigo clave", Burlando sostuvo que "fue muy convincente", algo similar a lo expresado respecto del curso de las pesquisas, cuando comentó que "la investigación fue contundente".

Your browser does not support the video element.

Declaraciones del abogado de la familia de la víctima. (Canal 26).

También, el abogado defensor de la familia de la víctima de los rugbiers, informó que para las próximas ruedas de reconocimiento "convocamos gente que aún no declaró".

En el mismo sentido, se le consultó si se va a insistir con la calificación de "alevosía" por el hecho, y expresó: "Hoy hablé con la Fiscal de la causa y nosotros vamos a insistir con nuestra postura aunque también pueden existir otras calificaciones también a la alevosía".

Finalmente, sostuvo: "Existieron términos racistas contra Fernando", refiriéndose a algunos expresiones de los detenidos y acusados.

Traslado de detenidos. (NA).