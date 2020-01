Los instantes previos a la tragedia de Kobe Bryant. (Twitter).

Durante la mañana del domingo pasado, un vecino de la localidad de Glendale, estado de California, logró captar en video las imágenes de un helicóptero que pasaba volando en círculos sobre sus vivienda. Poco después pudo comprobar lamentablemente que se trataba de las últimas imágenes de la aeronave que transportaba al ex basquetbolista Kobe Bryant, quien unos minutos después perdería la vida en un luctuoso accidente junto a su hija Gianna y otras siete personas que viajaban a bordo.

“Trato de fotografiar o grabar en video todas las cosas extrañas que suceden sobre mi casa en Glendale, California. Desafortunadamente, esta mañana no me di cuenta que estaba filmando el helicóptero de Kober Bryant, su hija y otros, 31 minutos antes del accidente. RIP”, posteó el improvisado camarógrafo en su cuenta de Twitter (@theironlydreams) junto al video en el que se ve el Sikorsky S-76B que llevaba a la ex estrella de la NBA y sus acompañantes por el cielo Los Ángeles en la fatal mañana del domingo, en medio de una intensa neblina.

En un segundo posteo en la red social, comentó que decidió grabar al helicóptero porque “el piloto estaba realizando maniobras en círculos muy violentos”. “Por eso salí afuera porque era muy ruidoso. Observé uno o dos círculos antes de comenzar a filmar y estaba cada vez más bajo y cercano a mi casa, con los motores al máximo”.

Todo indica que no se trataba de una jornada ideal para volar. Una niebla muy profusa se había apoderado del cielo de Los Ángeles. Pero Bryant decidió continuar con su plan de trasladar a su hija y algunos amigos en la nave al entrenamiento de su equipo de básquetbol infantil. Para ello, consiguió la autorización especial para volar con contacto visual del terreno, o Visual Flight Rules (VFR).

El helicóptero, un Sikorsky S-76B construido en 1991, partió del aeropuerto John Wayne a las 9:06 de la mañana del domingo, según los registros de vuelo. Luego sobrevoló la ciudad de Los Ángeles de sur a norte rumbo a El Monte sin reportar incidente alguno.

Según las conversaciones que el piloto tuvo con el controlador aéreo de Burbank, el helicóptero debió volar en círculos durante 10 minutos a poco de comenzar el trayecto debido a que un avión se encontraba en su camino y sus operaciones estaban limitadas por la niebla. Entonces el piloto, identificado como Ara Zobayan, esperó y luego recibió una ruta alternativa para continuar volando.

Video captado por un vecino de Glendale, California. (Twitter).

Poco después el piloto contactó al controlador aéreo de Van Nuys, que le indicó la presencia de viento calmo y visibilidad de dos millas y media (unos cuatro kilómetros). También le pidió que informara si pasaba a volar según reglas de vuelo instrumental (IFR), que en situaciones de extrema falta de visibilidad puede ser útil. El hombre acusó recibo de esta información y reportó que continuaría volando según VFR.

Luego, pocos minutos después, el piloto fue advertido por uno de ellos de que estaba volando “demasiado bajo”.

Cuando el controlador aéreo de SoCal intentó contactarse de nuevo con el helicóptero, ya no recibió respuesta. Su última advertencia dedicada a Zobayan fue sobre la baja altitud que estaba registrando el aparato: “72EX [matrícula del aparato], sigue volando muy bajo para poder hacer un seguimiento del vuelo ahora mismo”. La repitió una vez más, pero no obtuvo respuesta.

Luego, el Sikorsky S-76B trepó a una altitud de 2.000 pies (600 metros) antes de colisionar con una colina a 1.700 pies (500 metros) de altura, tras un vuelo de 39 minutos.