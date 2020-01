Altas columnas de humo en Villa Gesell. (Twitter).

La ciudad balnearea de Villa Gesell, en la Costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires, vive un verano 2020 muy agitado.

Durante los días pasados, la villa se puso en primera plana de todos los medios por haber sido el escenario del asesinato del joven Fernando Báez Sosa a manos de un grupo de rugbiers a la salida de un conocido boliche de la zona.

Aún sin llegar a reponerse del drama y la tragedia, y en medio de la conmoción que ha generado el caso, ahora Villa Gesell sumó al estado de alerta por un voraz incendio que se desató en horas de la tarde de este martes.

El siniestro se produjo en la entrada de Villa Gesell y muy posiblemente se deba al fuego que alcanzó, por alguna razón que trata de establecerse, a árboles y pastizales.

Al menos 50 hectáreas de la zona fueron cercadas por el fuego. El viento ayudó a desplazar y aumentar las llamas que se desplazaban sin control. Vecinos y turistas colaboraron con las primeras tareas de ayuda para contener el fuego.

El fuego afectó 50 hectáreas en Villa Gesell. (Twitter).

Las altísimas columnas de humo llegó hasta las inmediaciones de la playa del centro turístico bonaerense.

Informe de Canal 26 sobre el incendio en Villa Gesell.