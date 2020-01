Incendio en supermercado de Lomas de Zamora, foto: Inforegión

Poco antes del mediodía de este martes se registró un feroz incendio en un supermercado chino de Lomas de Zamora.

En total, ocho dotaciones de bomberos de esa localidad, a las que se sumaron dos de Lanús y Almirante Brown, trabajaron para controlar las llamas.

Gustavo Luizzi, comandante Mayor de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, expresó en diálogo con los medios que "tuvimos que evacuar casas linderas y cortamos la propagación del fuego en una vivienda”.

Además, informó que aun se desconocen las causas del incedio que provocó derrumbes de paredes y la destrucción casi total del local: “La investigación para determinar lo que provocó el incendio la vamos a realizar a posteriori”, detalló.

Por su parte, en diálogo con el diario La Unión, Daniel Herrera, empleado del supermercado, contó que cuando se desató el incendio "estaban la mayoría de mis compañeros dentro del local, pero gracias a Dios pudimos salir todos a tiempo, por una puerta del costado. En el depósito hay una pared que se puede llegar a caer”.

Este fue el segundo hecho que debieron enfrentar los bomberos ya que durante la madrugada, se incendió una fábrica de productos químicos en Esteban Echeverría.

El fuego se inició pasadas las 21 del lunes en la planta Química Oeste ubicada en Olimpo 2054, en el límite con Ingeniero Budge, e inmediatamente acudieron más de 15 dotaciones de bomberos de esta localidad y de Lomas de Zamora, Ezeiza, Lanús, Avellaneda, Glew, entre otras.