Traslado de rugbiers acusado de matar a Fernando.

Los diez rugbiers acusados del asesinato de Fernando Baéz Sosa, ocurrido a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell, llegaron esta madrugada al penal de Dolores, donde continuarán detenidos.

Los rugbiers salieron de la Comisaría 1ra de Pinamar, donde estaban alojados, poco después de las 3:15 de este miércoles y llegaron al penal de Dolores a las 5:35, en medio de un importante operativo policial.

Los diez rugbiers detenidos.

En el penal de Dolores los acusados del crimen de Fernando Báez Sosa estarán aislados del resto de los reclusos, informaron fuentes policiales.

Durante la jornada del martes se realizó la última ronda de reconocimiento, llevada a cabo en Villa Gesell.

Nueve de los diez rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa fueron señalados por testigos a lo largo de las cuatro jornadas de ruedas de reconocimiento que culminaron ayer.

Cárcel de Dolores.

Así lo informó el abogado Fabián Améndola, del estudio de Fernando Burlando y representante de la familia de la víctima.

Cárcel de Dolores.

El letrado indicó que durante la rueda del martes hubo dos personas reconocidas que antes no lo habían sido e "integran la manada" de rugbiers acusada por la muerte Báez Sosa, ocurrida el pasado sábado 18 de enero en la puerta del boliche Le Brique, aunque evitó dar el nombre del único joven que hasta el momento no fue reconocido.

Momento en que Fernando fue salvajemente asesinado.