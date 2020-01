Fuerte rechazo del fútbol argentino a la designación de Macri.

El fútbol argentino, pasando por la AFA, la Superliga, River y Boca, entre otros, repudió en forma generalizada la designación de Mauricio Macri como presidente de la Fundación FIFA.

Luego de diferentes manifestaciones públicas de presidentes de clubes, AFA indicó en un comunicado que la designación de Macri le causa "sorpresa" y es "ajena" a su voluntad".

"Esta información que ha adquirido dominio público en las últimas horas, y teniendo en cuenta nuestro carácter de miembro de la FIFA y la trascendencia de la designación referida, nos impone manifestarnos que la misma es ajena a la voluntad de la AFA, asumiendo por tal razón nuestro deber de juzgar como inapropiada su designación", explicó la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia.

Por su parte, la Superliga, que está cerca de desaparecer por sus diferencias con los dirigentes de AFA, cargó contra el nombramiento por parte del presidente de FIFA, Gianni Infantino, conocida este martes por la mañana.

"La #SAF, como integrante del fútbol argentino, ve con preocupación la reciente designación de Mauricio Macri como Presidente Ejecutivo de la Fundación FIFA, cuyo objetivo es contribuir a la promoción de un cambio social positivo", publicó en su cuenta de Twitter.

El primero en repudiar la designación de Macri fue alguien en su momento muy cercando al ex presidente de la Nación, Marcelo Tinelli, quien usó sus redes sociales para criticar la decisión de la FIFA.

"Me parece lamentable que una persona que sin ningún pudor y siendo PRESIDENTE, manifestó que venía diciéndole a sus colaboradores que los mercados no nos iban a dar más plata y que nos íbamos a la 'mierda', hoy sea distinguido en FIFA. Triste noticia para los que amamos el fútbol", escribió Tinelli.

Y al presidente de San Lorenzo le siguieron sus pares de River, Boca y Lanús, entre otros.

"Es lamentable que el ex presidente que nos dejo una deuda casi impagable, mas de 50% de pobreza... enemigo de las sociedades civiles en el futbol,...y responsable de los ultimos 4 años en el manejo que vive el futbol argentino , haya sido nombrado al frente de Fundación Fifa", apuntó Rodolfo D'Onofrio.

"No estoy de acuerdo con el nombramiento de Mauricio Macri como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA. Primero debieron consultarlo con la AFA. Los dirigentes políticos tienen que hacer política y la FIFA no es un premio consuelo", dijo un ex socio de Macri, el actual presidente de Boca Jorge Amor Ameal.

"Es lamentable que el ex Presidente de La Nación, férreo defensor de las sociedades anónimas en el fútbol, que tanto daño le hizo a la educación, aumentó la pobreza y duplicó la deuda externa durante sus 4 años de mandato, haya sido nombrado al frente de la Fundación FIFA", dijo el titular de Lanús, Nicolás Russo.

"Por supuesto me cayó mal la designación de Macri al frente de la Fundación FIFA. Es un baldazo de agua fría con todo lo que ha sufrido por las políticas del macrismo. Esperemos que no lleve a Laura Alonso para que controle la Oficina Anticorrupción de la FIFA", expresó el dirigente de Independiente Pablo Moyano.

"Es increíble que Macri, después de engañar durante 4 años a los argentinos, ahora engañe también a la FIFA. Aquí solo dejó hambre y miseria. Después de lo que nos costó zafar del FMI, él nos volvió a endeudar DE POR VIDA", empezó su publicación el actual entrenador de Gimnasia de La Plata, Diego Maradona.

En ese sentido, Maradona pidió a la FIFA y su titular Gianni Infantino que "revea la decisión" para que le "saquen el cargo a este impostor".

"Yo le pido a la FIFA que por favor revea esta decisión, y que le saquen el cargo a este impostor!", completó el mensaje del "10" en su cuenta oficial de Instagram.