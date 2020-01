Aumentan los casos.

Al menos 132 personas murieron hasta el momento en China a causa del coronavirus, en tanto casi 5.974 contrajeron el virus, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad del gigante asiático, en tanto otros países como Japón, Alemania, Malasia y Emiratos Árabes también informan la presencia de personas con la enfermedad.





Según el informe diario del organismo, actualizado a las 00.00 hora local, el número de pacientes en estado grave se sitúa en 1.239, mientras que 103 personas superaron la enfermedad y fueron dadas de alta, publicó la agencia de noticias EFE.

Durante la jornada del martes se registraron 26 muertes, 1.459 casos confirmados, se agravó el estado de 263 pacientes y se curaron otros 43.

El presidente de China, Xi Jinping, comparó el coronavirus con el "diablo", indicando que la tarea más urgente del país en estos momentos es combatir el brote.

El mandatario destacó que la respuesta que dio el gigante asiático a la emergencia sanitaria fue adecuada, recordando que se creó un equipo especial para las tareas de prevención y control que desciende desde el Gobierno central al nivel local.

Xi también manifestó su disposición a trabajar junto a la OMS, que se encuentra en China para visitar la ciudad de Wuhan, para "salvaguardar la salud pública regional y de todo el mundo".

El brote se ha extendido ya a otros países del sureste asiático y también se han detectado casos en Europa, el último en Alemania y en América.

La ciudad de Wuhan se mantiene asilada, pese a lo cual algunos países han logrado evacuar a sus connacionales, como el caso de Estados Unidos, que llevó un avión diplomático en el cual ciudadanos estadounidenses salieron de la ciudad.

Se espera que los estadounidenses lleguen al aeropuerto de internacional de Ontario, en el estado de California y a unos 65 kilómetros de Los Ángeles, aunque por el momento no hay confirmación oficial por parte de las autoridades federales, explicó a Efe David Wert, vocero del condado de San Bernardino, donde se halla el aeropuerto.

"Estamos preparados para que, si llegan aquí, podamos darles toda la asistencia que puedan necesitar y para separarlos del resto de la población", indicó Wert, que aseguró que también están preparados para atender a los niños que puedan venir en el vuelo.



También las autoridades japonesas informaron que el avión que evacuó a 200 ciudadanos aterrizó en Tokio.