Pata Villanueva con Jujuy Jiménez en medio del programa.

Jey Mammón junto a Jujuy Jiménez y Agustín Neglia hacen un programa nocturno donde tienen invitados. En este caso, la invitada fue Pata Villanueva. Allí, el personaje de Estelita (Jey Mammón) la entrevistó: "¿Vos saliste con Juan Martín Del Potro?", quiso saber Jey. A lo que la exmodelo se sinceró: "No, yo tuve un 'approach', él era muy chico".

Tras escucharla, la novia del tenista comenzó a hacer gestos con sus caras, abanicarse con papel y reírse algo incómoda por la situación, aunque supo ponerle humor al momento: "Perdón, ¿esto está pasando de verdad? ¿Está chequeado?".

"Yo no sabía que ella era la novia de Del Potro", acotó Villanueva. Y agregó: "Fue un beso y hace muchos años, cuando él era muy chico. Lo fui a ver a un partido y yo estaba casada. Fue en la Copa Davis, que la ganó y cuando fui al VIP le pedí una foto y todo el mundo empezó ‘pico, pico, pico’ y él me dio un chupón a mí".

Jujuy cerró: "Igual déjenme aclarar que honestamente no sabía nada de todo esto, me estoy enterando. Y tampoco tiene nada de malo. Él tiene su historia y yo tengo la mía".