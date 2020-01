El abogado que representa a la familia de Fernando Báez Sosa (19), Fernando Burlando, aseguró en diálogo con CANAL 26 que en la causa existe "un gran caudal probatorio" contra los diez rugbiers detenidos y afirmó que "es necesario" que los imputados rompan el "pacto de silencio" que tienen para que puedan aclarar su situación.

Al llegar esta mañana a la puerta de la fiscalía, donde se aguarda para la jornada de hoy la declaración de dos testigos, Burlando aseguró a la prensa que "lo mejor que pueden hacer" los detenidos "es empezar a hablar".



"Yo creo que van a empezar a declarar porque la prueba que hay en su contra es importante. El gran caudal probatorio y la conciencia los va a hacer hablar, es lo mejor que pueden hacer para aclarar un poco su situación", dijo el letrado.



"Hubo mucho aporte, desde el punto de vista profesional estamos cumpliendo. Quedan testimonios y puede que se extiendan hasta la próxima semana", comentó.

Noticias relacionadas

"Como querella nos cierra el círculo en estos diez detenidos. Entiendo que dada las circunstancias cada detenido debe aclarar el rol que tuvo, si no empiezan a hablar los que no tuvieron vínculo que les hará cuesta arriba recuperar la libertad", expresó.

Your browser does not support the video element.

"Los padres quieren saber la verdad, el municipio tiene que dar explicaciones. Esta situación se repetía varias veces en la noche", dijo.

"Es algo realmente incomprensible, el chico ni siquiera atinó a defenderse y es algo llamativo. Lo que no he visto en otras causas es que acá vemos que no podemos comprender esa violencia que se manifestó", expresó.

Your browser does not support the video element.

"Los testigos rompían en llanto al recordar la golpiza de Fernando. No tuve charlas con otros testigos, pero en esta causa no tengo problemas de que se haga lo que se tiene que hacer", dijo.



Respecto a Alejo Milanesi (20), el único de los rugbiers que no fue identificado en las ruedas de reconocimiento de las cuales participaron todos los testigos, dijo que "es necesario que declare y que todo lo que diga lo pueda probar".

Luego, insistió en que los rugbiers "fueron salvajes que actuaron en manada y estaban en el momento todos juntos para agredir a Fernando. Me sorprende la brutalidad que tuvieron".

Your browser does not support the video element.

Finalmente, explicó que en la jornada de está previsto que declaren ante la fiscal del caso Verónica Zamboni dos nuevos testigos, uno de ellos un joven que se encontraba en la puerta del boliche Le Brique en el momento del crimen y un taxista.

"Los dos testigos son muy importantes. Es importante recibirle declaración a todas las personas que hayan podido presenciar y aportar algo", explicó.