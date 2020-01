Turista le pone protector solar a niño que vendía en la playa

Un muy tierno gesto se viralizó en las redes sociales estas últimas horas y habla mucho de la empatía de un hombre que descansaba en la playa.

Un turista le puso protector solar a un nene que se encontraba vendiendo golosinas a lo largo y ancho de la playa, bajo el rayo del sol.

Your browser does not support the video element.

En las imágenes se puede ver como el hombre le pone protector en los brazos y luego pasa sus manos por la cara del menor, para protegerlo en las zonas descubierta por su musculosa roja.

Noticias relacionadas

El video, que fue grabado por otro turista, ya superó tuvo cientos de miles de likes y otros miles de comentarios que elogiaban su actitud.