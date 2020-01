Sergio Massa

Una editoral del periodista Edi Zunino explica el panorama político del país y la intervención de uno de los principales actores en la coyuntura nacional.

"Desde que asumió Alberto Fernández, uno de los socios del Frente de Todos que se viene mostrando más proactivo para sacarle las papas del fuego al presidente ha sido Sergio Massa", comienza el análisis.

"No es casual que al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación le haya tocado esa tarea. El gobierno en el arranque de las sesiones extraordinarias, necesitaba quórum para conseguir los superpoderes para el ajuste que decidieron llamar emergencia solidaria y necesitaba un respaldo tal vez mas contundente hoy, hoy mismo, para tratar la llamada ley Guzmán, que mas allá de cualquier cláusula perdida o letra chica, vendría a ser el símbolo de que el ministro Martín Guzmán está renegociando la deuda externa en nombre de todos los argentinos. Al menos desde el punto de vista institucional", detalla.

Noticias relacionadas

"Para llegar a la sesión de hoy, ayer Sergio Massa tuvo una agenda muy intensa aunque por los tonos bastante relajada con opositores. Consiguió que no sólo participaran de esas reuniones los presidentes de los bloques parlamentarios del Pro, la UCR y la Coalición Cívica, sino que sumo a tres gobernadores radicales que vienen pisando fuerte en la caliente interna de Juntos por el Cambio: el jujeño Gerardo Morales, el mendocino Rodolfo Suárez y el correntino Gustavo Valdéz", expresó en su editorial para Perfil.

Más adelante, continuó: "En un lugar estelar de la mesa se sentó un gran amigo de Massa: Horacio Rodríguez Larreta. Las fotos les viene muy bien a todos. El oficialismo de ese modo, exhibe capacidad de generar diálogo y consenso con resultados. Se supone que al cabo de la tarde de hoy o llegada la noche, la ley Guzmán va a estar aprobada, y eso mismo, a los caciques territoriales opositores, además de abrirles paso a la conversación sobre las finanzas provinciales en sus provincias, empiezan a convertirse ellos mismos en cabezas visibles del post macrismo".

"Ayer mismo, mientras se sumaba a esas reuniones el ex gobernador mendocino y actual presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, dijo que lo mejor que podría ahora hacer Mauricio Macri es callarse la boca y ser prudente. Lo decía por la insólita lavada de manos de Macri el fin de semana en Villa La Angostura y mientras Gianni Infantino nos sorprendía a todos nombrando a Macri presidente ejecutivo de la Fundación FIFA", sentenció.

"Ahora bien, ¿qué necesitan esos dirigentes reunidos en la oficina de Massa además de plata para gobernar sus distritos?: Los radicales terminaron la era Macri casi al borde de una doble fractura, fracturar Juntos por el Cambio y fracturarse internamente la propia UCR. Hay demasiados radicales "arrepentidos" de la sociedad con Macri y piensan más parecido a Alberto que a Mauricio", comentó.

En ese contexto, prosiguió: "Por otro lado, Rodríguez Larreta y los mismos radicales coinciden por convicción, algunos por necesidad a futuro otros, en que Macri "ya fue". El problema es que Macri terminó con muchos votos, entonces quieren desterrarlo al olvido desde la moderación, y Massa, que no es sólo Massa porque lo hizo ayer con la asistencia de Máximo Kirchner, Wado de Pedro, del Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, les arma el continente de esa moderación y no sólo en las reuniones de ayer sino que les prometieron institucionalizar, prolongar en el tiempo y darle continuidad a este tipo de reuniones que no van a llegar a un co-gobierno pero sí a una revisión y conversación permanente entre el oficialismo y la tal vez nueva cabeza de la oposición".

"Pero claro, habrá que ver si Macri usa la FIFA como un viaje hacia otra parte o la usa como un trampolín para volver desde el mundo con algo que supo usar muy bien, la fama deportiva", se cuestinó.