Un delincuente que llegó con un niño en moto, apuntó al dueño de una peluquería en Córdoba con una escopeta recortada: "Te voy a meter un balazo, te voy a matar", le dijo a la víctima del asalto.

El malviviente era un hombre de unos 24 o 25 años y estaba acompañado por un niño de no más de tres años que lo esperaba en la moto estacionada en la calle, reveló la víctima.

"No pensé nada, solo pensaba en hablar con el 'choro' y que se vaya", dijo el dueño de la peluquería a Telefé.

"Con alarmas, perros y otras medidas de seguridad, la delincuencia no se amedrenta", agregó otro vecino.

Por el momento no se pudo dar con el delincuente y los vecinos piden mayor presencia policial para que disminuya la inseguridad.

"Es todo los días esto, somos tierra de nadie, nadie nos protege", apuntó una vecina del peluquero, "vos dejás algo afuera, volvés a salir y no está más", agregó.