El presidente emprende gira por Europa.

El presidente Alberto Fernández llega este jueves a Europa en su segundo viaje internacional, que lo llevará al Vaticano, Roma, Berlín, Madrid y París con el objetivo de sumar apoyo concreto, pero también simbólico, para la reestructuración de la deuda.



El mandatario nacional y su comitiva partieron rumbo a Roma este miércoles a las 22:45 desde el aeropuerto internacional de Ezeiza en un vuelo de Aerolíneas Argentinas

Tras su paso por Israel, el jefe de Estado volará hacia el Viejo Continente y volverá a dejar a la Argentina a cargo de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, al igual que sucedió cuando estuvo la semana pasada en Israel.

Una vez aterrizado en Roma, el mandatario tendrá el viernes su el primer encuentro con el papa Francisco desde que llegó a la Casa Rosada.

Se espera que además del tema de la deuda también se hable sobre la intención del Gobierno de despenalizar el aborto y sobre los avances del Plan Argentina contra el Hambre, de cuyo consejo forma parte la Iglesia.

La última vez vez que el Santo Padre recibió al referente peronista fue en agosto de 2018, en el marco de un encuentro en la residencia de Casa Santa Marta del que también habían formado parte el chileno Carlos Ominami y el brasileño Celso Amorim.

En tanto, pocos días después de la asunción del Gobierno del Frente de Todos, la primera dama, Fabiola Yañez, había participado de una reunión con el Sumo Pontífice en la sede de la Fundación Pontificia Scholas Occurrentes junto a sus pares de Paraguay, Silvana Abdo Benítez; de Brasil, Michelle Bolsonaro; de Colombia, María Juliana Ruiz; y de Belice, Kim Simplis Barrow.

Luego de su paso por el Vaticano, Fernández tiene en agenda para el lunes siguiente reuniones con el primer ministro y el presidente de Italia, Giuseppe Conte y Sergio Matarella, respectivamente.

Ése mismo día partirá hacia Berlín para mantener la primera reunión bilateral con la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, cuyo apoyo también espera cosechar para respaldar el planteo argentino de renegociación de la deuda.

La gira europea también le depara a Alberto Fernández visitas a Madrid para encontrarse con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y con el Rey Felipe VI, así como también a París, para reunirse el martes 5 con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con quien coincidió días atrás en el acto por el aniversario número 75 de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz-Birkenau que se realizaron en Jerusalén.